В Пскове на пожаре погибла пожилая женщина

7 февраля в 18.56 в Пскове на Зональном проезде произошел пожар в жилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, здание повреждено огнем по всей площади. На месте обнаружено тело хозяйки 1940 года рождения. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в доме.

По этой же причине на ул. Лужской в Пскове в 16.40 сгорел сарай.

В 14.40 в деревне Горохово Печорского района сгорела баня. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

8 февраля в 00.42 в деревне Подосье Псковского района 2-этажный жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы отопительного котла.

Источник: Псковская Лента Новостей