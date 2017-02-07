В Пскове на пожаре погибла пожилая женщина

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Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»
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Генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру Игоря Сиротина на пост руководителя регионального исполкома партии28
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
7 февраля в 18.56 в Пскове на Зональном проезде произошел пожар в жилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, здание повреждено огнем по всей площади. На месте обнаружено тело хозяйки 1940 года рождения. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в доме.
По этой же причине на ул. Лужской в Пскове в 16.40 сгорел сарай.
В 14.40 в деревне Горохово Печорского района сгорела баня. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
8 февраля в 00.42 в деревне Подосье Псковского района 2-этажный жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы отопительного котла.
Источник: Псковская Лента Новостей