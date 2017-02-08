Полицейские оставили великолукского предпринимателя-«подпольщика» без водки, коньяка и сигарет

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
В Великих Луках полицейские изъяли из незаконного оборота партию спиртных напитков и табачных изделий. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области в результате проводимых мероприятий установили, что в помещении ангара по улице Горецкой местный житель 1977 года рождения осуществлял реализацию алкогольной продукции без лицензии и необходимых сопроводительных документов. Табачные изделия были маркированы акцизной маркой Республики Беларусь.
Стражи порядка изъяли здесь 120 литров водки, 10 литров коньяка и 130 пачек сигарет. Образцы изъятого будут направлены на исследование. По данному факту ведется проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей