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Почти полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Невеля

08.02.2017 12:19 ПЛН, Псков

Сотрудники МО МВД России «Невельский» обнаружили и изъяли у местного жителя марихуану.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках у частного дома по улице Кольцова в Невеле у 27-летнего гражданина была обнаружена и изъята марихуана массой 429 граммов, что является крупным размером.
 
Мужчина пояснил, что выращивал и хранил наркотик для личных нужд. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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