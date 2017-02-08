Почти полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Невеля

Сотрудники МО МВД России «Невельский» обнаружили и изъяли у местного жителя марихуану.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках у частного дома по улице Кольцова в Невеле у 27-летнего гражданина была обнаружена и изъята марихуана массой 429 граммов, что является крупным размером.

Мужчина пояснил, что выращивал и хранил наркотик для личных нужд. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей