13 лет проведет в колонии великолучанин, зарезавший бывшую супругу

Собранные следственным отделом по г.Великие Луки Следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, установлено, что 26 июля 2015 года в одной из квартир на ул.Новосокольнической в г. Великие Луки злоумышленник, поссорившись с 32-летней бывшей супругой, ударил ее ножом в область шеи, повредив сонную артерию. От обильной кровопотери потерпевшая скончалась на месте преступления.

Приговором Великолукского городского суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей