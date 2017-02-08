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Житель Псковской области подозревается в половой связи с 14-летней девочкой

08.02.2017 18:51 ПЛН, Псков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, 29 декабря 2016 года подозреваемый, находясь в съемной квартире в одном из районных центров области, вступил в половую связь с 14-летней девочкой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие напоминает, что грубое нарушение половой морали взрослыми лицами по отношению к несовершеннолетним уголовно наказуемо. Установлена не только уголовная ответственность за половое сношение с несовершеннолетними, но и за их совращение.

Максимальное наказания за ненасильственные половые посягательства в отношении несовершеннолетних предусмотрено: по статье 135 УК РФ – до 15 лет лишения свободы, а по ст.134 УК РФ – вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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