60-летняя великолучанка во время ссоры ударила ножом своего супруга

В Великих Луках полицией установлена гражданка, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Великих Луках вчера вечером в городскую больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки был доставлен мужчина, 1958 года рождения.

Сотрудники ОМВД России по г. Великие Луки в ходе проведенных мероприятий установили, что накануне по месту жительства в доме на улице Дружбы потерпевший вместе со своей женой употребляли спиртное. И в ходе возникшей ссоры 60-летняя женщина ударила ножом своего супруга.

В настоящее время полицейские разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей