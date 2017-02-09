60-летняя великолучанка во время ссоры ударила ножом своего супруга

Спорт
«Марафон Здоровья-2017» пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физической культуры и спорта
Политика
Недвижимость
Псковский Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде по новому законодательству
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке3
Общество
Администрация области примет кадровое решение в отношении руководителя «Псковпассажиравтотранса» в установленные законом сроки - Максим Жаворонков16
Фестивали
Лекция Майи Кучерской и уникальное «Пещное действо» ждут зрителей XXIV Пушкинского театрального фестиваля 9 февраля