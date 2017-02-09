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В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже

10.02.2017 11:29 ПЛН, Псков

Утром 9 февраля на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение о том, что сработали средства охранной сигнализации частного дом на улице Золотковской.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии прибыли к дому через три минуты и обнаружили разбитое стекло в окне и неизвестного мужчину, который попытался скрыться.
 
Для оказания помощи в блокировании объекта и задержании подозреваемого на место происшествия был направлен дополнительный наряд.
 
Благодаря слаженным действиям нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, злоумышленник задержан, также в ходе поисковых мероприятий обнаружены еще два лица причастные к проникновению в дом.
 
Подозреваемые, мужчины 1988 и 1985 годов рождения и 29-летняя женщина, для дальнейшего разбирательства доставлены в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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