Прокуратура даст оценку истории с покусанной собакой девочкой в поселке Павшино

Прокуратура даст оценку истории с покусанной собакой девочкой в поселке Павшино (Псков). Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Белов отметил, что, к сожалению, это не первый случай, когда собаки кусают людей. По его словам, ситуация неоднозначная и непростая. Прокуратура проводит проверку, о результатах которой проинформирует СМИ.

Правовая оценка будет дана действиям всех участникам событий.

Источник: Псковская Лента Новостей