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Прокуратура даст оценку истории с покусанной собакой девочкой в поселке Павшино

10.02.2017 11:45 ПЛН, Псков

Прокуратура даст оценку истории с покусанной собакой девочкой в поселке Павшино (Псков). Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече со СМИ 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Сергей Белов отметил, что, к сожалению, это не первый случай, когда собаки кусают людей. По его словам, ситуация неоднозначная и непростая. Прокуратура проводит проверку, о результатах которой проинформирует СМИ.
 
Правовая оценка будет дана действиям всех участникам событий.
 
Напомним, что 18 января на портале life.ru была опубликована информация о том, что в Пскове на четырехлетнюю слепую девочку напала соседская кавказская овчарка. В сюжете девочки из многодетной семьи рассказывают об обстоятельствах происшествия. Позже соседка многодетной семьи, в которой произошло несчастье, рассказала ПЛН, что информация о нападении на девочку-инвалида соседской кавказской овчарки является недостоверной.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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