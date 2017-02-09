Прокуратура даст оценку истории с покусанной собакой девочкой в поселке Павшино

Спорт
Церемония торжественного открытия Всероссийских соревнований по биатлону под Островом перенесена на 11 февраля
Политика
Александр Котов: Новый порядок формирования городской Думы пойдет на пользу и депутатам, и избирателям6
Недвижимость
Псковский Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде по новому законодательству
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке3
Общество
Конституционный суд России отказался принимать к рассмотрению жалобу Льва Шлосберга на региональный закон о статусе депутата2