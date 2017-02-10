За сутки полицией в Псковской области установлены 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений

10 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 13 по городу Пскову.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в оперативных сводках УМВД зарегистрировано 16 преступлений, среди них 5 краж чужого имущества.

Всего установлено 14 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 5 из них ранее судимы, 12 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей