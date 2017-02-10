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На пожаре в локнянской деревне погиб пенсионер

11.02.2017 13:04 ПЛН, Псков

В пятницу, 10 февраля, в деревне Мерляково Локнянского района сгорел жилой дом. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на месте сгоревшего дома обнаружен труп мужчины 1952 года рождения.
 
Проживавший в доме мужчина 1964 года рождения доставлен в больницу с ожогами 2 и 3 степени. 
 
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник: Псковская Лента Новостей



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