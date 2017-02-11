Мужчине, из-за татуировок нанесшему смертельный удар посетителю пивного бара в Невеле, грозит до 15 лет заключения

Невельской межрайонной прокуратурой признано законным решение о возбуждении уголовного дела по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в ходе доследственной проверки следователем было установлено, что 6 февраля 2017 года в пивном баре «Мираж» у потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с одним из посетителей данного заведения также находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта обвиняемый нанеc потерпевшему один удар кулаком в область головы, повлекший тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека со смертельным исходом.

С учетом позиции прокурора решением Невельского районного суда обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты межрайонной прокуратурой на контроль.

Напомним, по версии следствия, около полуночи 6 февраля 2017 года двое ранее судимых мужчин употребляли спиртные напитки в пивном баре в г.Невеле. Из-за того, что подозреваемому не понравились нанесенные на теле потерпевшего рисунки в виде татуировок, между ними возник спор, который и закончился избиением пострадавшего.

Источник: Псковская Лента Новостей