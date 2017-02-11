Поддельные банкноты продолжают находить в финансовых учреждениях Псковской области

В Пскове и Великих Луках выявлены банкноты с признаками подделки. Так, 10 февраля в областном центре полицией изъята одна фальшивая пятитысячная купюра, а в городе на Ловати - банкнота достоинством 1000 рублей. Все они были обнаружены в различных финансовых учреждениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей