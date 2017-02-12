85-летний пенсионер погиб при пожаре в бежаницкой деревне Федорыгино

Пенсионер погиб при пожаре в деревне Федорыгино в Бежаницком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании в жилом доме поступил спасателям в 12.19 12 февраля.

В результате пожара сгорел жилой дом, хозяин 1932 года рождения обнаружен погибшим. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 13.30 10 февраля поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Мерляково в Локнянском районе. В результате пожара сгорел жилой дом. Мужчина 1964 года рождения с термическими ожогами 2-3-й степени кистей и голени доставлен в районную больницу, мужчина 1952 года рождения обнаружен погибшим. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей