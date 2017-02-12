Коровы, телята, поросята и овцы сгорели в скотном дворе в стругокрасненской деревне Велени

В 00.55 13 февраля произошел пожар в скотном дворе в деревне Велени в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на скотном дворе сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри.

В результате пожара в огне погибли 3 коровы, 7 телят, 42 поросенка, 6 овец. Спасены 2 коровы, 19 овец, 8 поросят и 50 тонн сена. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри скотного двора.

В 00.05 11 февраля произошел пожар в жилом доме в деревне Яктушино в Гдовском районе. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 03.50 11 февраля загорелся 4-квартирный жилой доме на улице Юбилейной в деревне Никулино в Великолукском районе. В доме сгорели кровля и потолочные перекрытия по всей площади. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дом. Спасены 7 человек, 2 соседних жилых дома, 5 надворных построек и 2 автомобиля.

В 12.08 11 февраля поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Линейной в городе Пскове. В результате пожара мансарда и кровля выгорели по всей площади. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек.

В 22.10 11 февраля произошел пожар в жилом доме на Шоссейном переулке в Пскове. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри, в сарае огнем повреждена стена на площади 15 кв. метров. Спасены от огня сарай, гараж, баня и автомобиль. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки в доме. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек.

В 21.48 12 февраля поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Хотицы в Псковском районе. Жилой дом выгорел изнутри на площади 20 кв. метров. Причина возгорание - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей