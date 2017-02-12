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Жительница новосокольнической деревни с помощью кочерги пыталась побудить мужа пойти на работу

13.02.2017 09:53 ПЛН, Псков

Прокурором Новосокольнического района дано согласие на применение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 26-летней жительницы Новосокольнического района в связи с совершением ею преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).    
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, установлено, что подозреваемая 10 января 2017 года около 07.00 по месту жительства в индивидуальном жилом доме, расположенном в д. Руново Новосокольнического района, чтобы побудить своего мужа пойти на работу, нанесла последнему металлической кочергой удар в область головы, чем умышленно причинила ему телесное повреждение в виде ушибленной раны лобно-височной области, нанесшее легкий вред здоровью.  
 
На стадии дознания подозреваемая в полном объеме возместила причиненный преступлением вред, в связи с чем принято решение прекратить уголовное дело и применить к виновной меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
 
С вышеуказанной целью уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу.
 
Размер судебного штрафа будет определен судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подозреваемой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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