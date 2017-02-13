Пскович лишился 10 тыс рублей в ходе операции по купле-продаже мебели через интернет

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами жителя областного центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 11 февраля в ходе операции по купле-продаже мебели через один из сайтов в интернете злоумышленнику удалось завладеть деньгами в сумме около 10 тысяч рублей с банковской карты, принадлежащей псковичу.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. С обстоятельствами произошедшего разбираются в 1-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что номер телефона, с которого звонили горожанину, зарегистрирован в Кемеровской области.

Источник: Псковская Лента Новостей