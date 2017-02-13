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Терминал для ввода пин-кода банковских карт и сварочный аппарат украли в Великих Луках

13.02.2017 11:21 ПЛН, Псков

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали лиц, подозреваемых в совершении хищений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УВД России по Псковской области, ночью 12 февраля в фойе одной из гостиниц города Великие Луки зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он попросил администратора вызвать ему такси. Воспользовавшись моментом, незнакомец похитил находившийся здесь терминал для ввода пин-кода банковских карт и скрылся.

Работники гостиницы взывали стражей порядка. Прибывшие полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин, 1988 года рождения. Похищенное изъято.

Задержан также безработный, судимый 28-летний мужчина, который подозревается в краже сварочного аппарата и углошлифовальной машины из гаража по улице Мурманской в Великих Луках. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Великолукскими полицейскими раскрыто также ранее совершенное преступление. В Великих Луках 29 января в магазин по улице Герцена зашел незнакомец. Ему удалось совершить из помещения кражу коробки с деньгами в сумме более шести тысяч рублей. В настоящее время личность подозреваемого установлена - это безработный, судимый местный житель 1988 года рождения. Похищенное изъято. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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