В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего администратора кафе

Спорт
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков7
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Фестивали
Андрей Пронин извинился перед зрителями за высокие цены на билеты XXIV Пушкинского театрального фестиваля4
Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с арт-директором XXIV Пушкинского театрального фестиваля Андреем Прониным