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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего администратора кафе

13.02.2017 13:22 ПЛН, Псков

На пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта - кафе расположенного в Узком переулке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания. Администратор кафе пояснил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к посетителям. На требование администратора покинуть заведение не отреагировал и причинил ему телесные повреждения.

Сотрудниками Росгвардии гражданин 1994 года рождения задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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