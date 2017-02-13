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Кражу имущества на несколько миллионов рублей раскрыли в Гдовском районе

13.02.2017 15:20 ПЛН, Псков

В Псковской области полицией раскрыто преступление с крупным материальным ущербом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержаны жители Санкт-Петербурга, подозреваемые в хищении имущества на территории Гдовского района.

По версии следствия, группа лиц приехала на автомобилях из Санкт-Петербурга в поселок Ямм Гдовского района. Здесь на дачном участке по улице Лесной они вскрыли гараж, принадлежащий их знакомому из города на Неве. В результате, ими были похищены автомобиль «Мазда», катер, лодочный прицеп, две надувные лодки, лодочные моторы, два квадроцикла, канистры с бензином и прочее имущество. Причиненный материальный ущерб оценивается в  несколько миллионов рублей.

Часть похищенного была вывезена в Санкт-Петербург, а часть оставлена на временное хранение  у жителя Гдовского района. Однако, реализовать краденое злоумышленники  не успели.

В результате комплекса  оперативно-розыскных мероприятий, проведенных   сотрудниками  ОМВД России по Гдовскому району  во взаимодействии с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области  были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, 1966 и 1993 годов рождения. Они дали признательные показания. Установлен также и третий фигурант, подозреваемый в совершении данного преступления.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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