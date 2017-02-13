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В Псковской области мужчина арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

13.02.2017 20:44 ПЛН, Псков

В Псковской области мужчина арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, в ночь на 11 февраля 2017 года предполагаемый злоумышленник, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью сожительницы по месту жительства, изнасиловал девочку.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с полицейскими проводят работу по сбору доказательств.

Источник: Псковская Лента Новостей



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