В Псковской области мужчина арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

В Псковской области мужчина арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, в ночь на 11 февраля 2017 года предполагаемый злоумышленник, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью сожительницы по месту жительства, изнасиловал девочку.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с полицейскими проводят работу по сбору доказательств.

Источник: Псковская Лента Новостей