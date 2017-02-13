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Фальшивые деньги вновь обнаружены в финансовых учреждениях Пскова

14.02.2017 10:36 ПЛН, Псков

В Пскове выявлены фальшивые банкноты - в финансовых учреждениях города обнаружены две поддельные пятитысячные купюры, а также одна пятисотрублевая. По данным фактам проводится расследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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