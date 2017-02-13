До 10 лет лишения свободы грозит порховичу, который обезобразил посетителя кафе

Прокурор Порховского района признал законным и обоснованным постановление следователя СО ОМВД России по Порховскому району о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 22 января 2017 года в ночное время в одном из кафе Порхова в ходе ссоры мужчина нанес другому несколько ударов ножом по лицу и телу, причинив множественные резаные раны спины и туловища, а также лба и щеки, повлекшие неизгладимое обезображивание лица.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, с учетом позиции прокурора решением Порховского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей