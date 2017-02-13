Сегодня: Вторник, 14 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Пскове женщина скончалась после падения с 6-го этажа

В Пскове женщина скончалась после падения с 6-го этажа

В Пскове у дома на ул. Инженерной, 10/6 обнаружено тело 38-летней женщины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области,...20



До 10 лет лишения свободы грозит порховичу, который обезобразил посетителя кафе

14.02.2017 10:39 ПЛН, Псков

Прокурор Порховского района признал законным и обоснованным постановление следователя СО ОМВД России по Порховскому району о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 22 января 2017 года в ночное время в одном из кафе Порхова в ходе ссоры мужчина нанес другому несколько ударов ножом по лицу и телу, причинив множественные резаные раны спины и туловища, а также лба и щеки, повлекшие неизгладимое обезображивание лица.
 
Подозреваемый в совершении преступления задержан, с учетом позиции прокурора решением Порховского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Санкция п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
 
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28