В Кривске мужчина поджег дом и в нем сгорел

В 07.10 14 февраля на улице Лесная в деревне Кривск Печорского района горел жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, шесть человек.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на пожаре обнаружен труп мужчины. Предположительно, погибший сам поджег дом.

Источник: Псковская Лента Новостей