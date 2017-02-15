Жителя Великолукского района будут судить за то, что в пылу спора он зарезал соседа

Прокурором Великолукского района утверждено обвинительное заключение и в районный суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Великолукского района, который обвиняется в убийстве.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей старший помощник прокурора Великолукского района Оксана Чередниченко, предварительным следствием установлено, что 19 октября 2016 в одном из частных домов, расположенном в деревне Бабино Великолукского района, обвиняемый, совместно с соседом, распивал спиртные напитки.

В процессе застолья между ними произошла ссора по мотивам личных неприязненных отношений, в ходе которой подсудимый схватил со стола кухонный нож и нанес им удары потерпевшему, 1981 года рождения, в область грудной клетки и живота. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Санкция ч. 1 ст.105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Источник: Псковская Лента Новостей