Безработный великолучанин похитил из спортзала учебного заведения три мобильных телефона

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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов6
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Сотрудниками ОМВД России по г.Великие Луки установлены лица, подозреваемые в совершении хищений.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 7 февраля в Великих Луках из раздевалки спортивного зала одного из учебных заведений города на набережной А.Матросова были похищены три мобильных телефона. В этой краже подозревается 32-летний безработный судимый горожанин. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
Раскрыта и кража банковской карты у жительницы Великих Лук. По имеющимся данным, 14 февраля из квартиры по проспекту Гагарина в городе на Ловати карту похитил 34-летний безработный, судимый житель Гдовского района. С карты он снял около 11 тысяч рублей и скрылся. Ведется его розыск.
Источник: Псковская Лента Новостей