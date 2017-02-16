Безработный великолучанин похитил из спортзала учебного заведения три мобильных телефона

Сотрудниками ОМВД России по г.Великие Луки установлены лица, подозреваемые в совершении хищений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 7 февраля в Великих Луках из раздевалки спортивного зала одного из учебных заведений города на набережной А.Матросова были похищены три мобильных телефона. В этой краже подозревается 32-летний безработный судимый горожанин. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Раскрыта и кража банковской карты у жительницы Великих Лук. По имеющимся данным, 14 февраля из квартиры по проспекту Гагарина в городе на Ловати карту похитил 34-летний безработный, судимый житель Гдовского района. С карты он снял около 11 тысяч рублей и скрылся. Ведется его розыск.

Источник: Псковская Лента Новостей