Пскович с крупной партией спайса задержан на улице Инженерной

У жителя Пскова изъяли спайс в крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на улице Инженерной в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову во взаимодействии с ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, 1990 года рождения.

При личном досмотре у него изъят синтетический наркотик (спайс) массой 0,69 грамма, что является крупным размером. По словам этого псковича, спайс он хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей