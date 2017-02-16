Пскович с крупной партией спайса задержан на улице Инженерной

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
У жителя Пскова изъяли спайс в крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на улице Инженерной в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову во взаимодействии с ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, 1990 года рождения.
При личном досмотре у него изъят синтетический наркотик (спайс) массой 0,69 грамма, что является крупным размером. По словам этого псковича, спайс он хранил для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Псковская Лента Новостей