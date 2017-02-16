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Пскович с крупной партией спайса задержан на улице Инженерной

16.02.2017 12:19 ПЛН, Псков

У жителя Пскова изъяли спайс в крупном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на улице Инженерной в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову во взаимодействии с ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, 1990 года рождения.

При личном досмотре у него изъят синтетический наркотик (спайс) массой 0,69 грамма, что является крупным размером. По словам этого псковича, спайс он хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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