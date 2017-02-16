Мошенники оставили великолучанку без денег и шубы

В Великих Луках в результате действий злоумышленников граждане лишились денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, местная жительница через один из сайтов в интернете решила приобрести шубу. Она перечислила на указанный «продавцами» адрес около 17 тысяч рублей. Однако, после этого на контакт с великолучанкой незнакомцы выходить перестали, и заказанную шубу получить ей так и не удалось.

Кроме того, за помощью к сотрудникам полиции обратился 27-летний мужчина. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание более 13 тысяч рублей. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проверочных мероприятий разбираются с данными фактами.

Источник: Псковская Лента Новостей