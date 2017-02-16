Сегодня: Четверг, 16 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Видный» ломает в Пскове стереотипы! Сплошные праздники Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
В Пскове женщина скончалась после падения с 6-го этажа

В Пскове женщина скончалась после падения с 6-го этажа

В Пскове у дома на ул. Инженерной, 10/6 обнаружено тело 38-летней женщины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК России по Псковской области,...20



Мошенники оставили великолучанку без денег и шубы

16.02.2017 12:31 ПЛН, Псков

В Великих Луках в результате действий злоумышленников граждане лишились денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, местная жительница через один из сайтов в интернете решила приобрести шубу. Она перечислила на указанный «продавцами» адрес около 17 тысяч рублей. Однако, после этого на контакт с великолучанкой незнакомцы выходить перестали, и заказанную шубу получить ей так и не удалось. 

Кроме того, за помощью к сотрудникам полиции обратился 27-летний мужчина. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание более 13 тысяч рублей. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проверочных мероприятий разбираются с данными фактами.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28