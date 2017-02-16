Мошенники оставили великолучанку без денег и шубы

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
В Великих Луках в результате действий злоумышленников граждане лишились денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, местная жительница через один из сайтов в интернете решила приобрести шубу. Она перечислила на указанный «продавцами» адрес около 17 тысяч рублей. Однако, после этого на контакт с великолучанкой незнакомцы выходить перестали, и заказанную шубу получить ей так и не удалось.
Кроме того, за помощью к сотрудникам полиции обратился 27-летний мужчина. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание более 13 тысяч рублей. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.
В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проверочных мероприятий разбираются с данными фактами.
Источник: Псковская Лента Новостей