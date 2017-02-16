Девочка подозревается в краже денег у банщицы в женском отделении бани на улице Конной

У банщицы в женском отделении бани на улице Конной в Пскове в четверг вечером украли деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в совершении кражи подозревается девочка на вид лет 10.

По словам посетителей, она пришла в женское отделение бани в верхней одежде под предлогом того, что ищет маму. Долго ходила по бане и что-то искала. Вскоре после того, как она покинула помещение, банщица обнаружила пропажу денег.

На место была вызвана полиция.

По неподтвержденной информации, речь идет о краже около 9 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей