Девочка подозревается в краже денег у банщицы в женском отделении бани на улице Конной

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
У банщицы в женском отделении бани на улице Конной в Пскове в четверг вечером украли деньги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в совершении кражи подозревается девочка на вид лет 10.
По словам посетителей, она пришла в женское отделение бани в верхней одежде под предлогом того, что ищет маму. Долго ходила по бане и что-то искала. Вскоре после того, как она покинула помещение, банщица обнаружила пропажу денег.
На место была вызвана полиция.
По неподтвержденной информации, речь идет о краже около 9 тысяч рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей