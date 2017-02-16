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96 тысяч рублей и золото похитили у великолукской пенсионерки «коммунальщицы»

17.02.2017 10:54 ПЛН, Псков

В Великих Луках пенсионерка стала жертвой злоумышленников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестные лица под видом работников одной из коммунальных служб похитили у пожилой женщины  денежные сбережения  и золотые изделия.

По версии следствия, днем 15 февраля в Великих Луках  в  квартиру дома по улице Зверева  к  женщине 1933 года рождения зашли две незнакомки. Они представились работницами одной из коммунальных служб и сообщили, что пришли, якобы, для проверки  газового оборудования. 

Затем  одна из гражданок прошла с хозяйкой на кухню, а другая  зашла в комнату. После  ухода самозванок пенсионерка обнаружила, что у нее похищены 96 тысяч рублей и золотые изделия. Потерпевшая  обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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