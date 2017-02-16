96 тысяч рублей и золото похитили у великолукской пенсионерки «коммунальщицы»

В Великих Луках пенсионерка стала жертвой злоумышленников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестные лица под видом работников одной из коммунальных служб похитили у пожилой женщины денежные сбережения и золотые изделия. По версии следствия, днем 15 февраля в Великих Луках в квартиру дома по улице Зверева к женщине 1933 года рождения зашли две незнакомки. Они представились работницами одной из коммунальных служб и сообщили, что пришли, якобы, для проверки газового оборудования.

Затем одна из гражданок прошла с хозяйкой на кухню, а другая зашла в комнату. После ухода самозванок пенсионерка обнаружила, что у нее похищены 96 тысяч рублей и золотые изделия. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей