В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на перекрестке с улицей Западной.

Как рассказал один из очевидцев, все произошло очень быстро. Несколько автомашин перегородили дорогу. Из автомобиля извлекли и увели под руки нескольких человек. Среди задержанных есть женщина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции проводили мероприятия по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Подробности не сообщаются.

Источник: Псковская Лента Новостей