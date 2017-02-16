Сегодня: Пятница, 17 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф Patron - товарная марка, которой можно доверять Сплошные праздники «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на...1



В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

17.02.2017 15:02 ПЛН, Псков

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на перекрестке с улицей Западной.

Как рассказал один из очевидцев, все произошло очень быстро. Несколько автомашин перегородили дорогу. Из автомобиля извлекли и увели под руки нескольких человек. Среди задержанных есть женщина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции проводили мероприятия по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Подробности не сообщаются. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28