В магазине на Запсковье мужчина открыто похитил спиртное из холодильника и скрылся

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
В Пскове задержали подозреваемого в грабеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Алтаева.
Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через четыре минуты. Работники магазина пояснили, что неизвестный мужчина, открыто похитил из холодильника спиртные напитки и скрылся. Однако через некоторое время вернулся в магазин и снова попытался совершить хищение.
21-летний подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть отдела полиции. По факту грабежа, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело
Источник: Псковская Лента Новостей