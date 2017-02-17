В магазине на Запсковье мужчина открыто похитил спиртное из холодильника и скрылся

В Пскове задержали подозреваемого в грабеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Алтаева.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через четыре минуты. Работники магазина пояснили, что неизвестный мужчина, открыто похитил из холодильника спиртные напитки и скрылся. Однако через некоторое время вернулся в магазин и снова попытался совершить хищение.

21-летний подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть отдела полиции. По факту грабежа, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело

Источник: Псковская Лента Новостей