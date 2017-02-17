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В магазине на Запсковье мужчина открыто похитил спиртное из холодильника и скрылся

18.02.2017 12:40 ПЛН, Псков

В Пскове задержали  подозреваемого в грабеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Алтаева.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия через четыре минуты. Работники магазина пояснили, что неизвестный мужчина,  открыто похитил из холодильника спиртные напитки и скрылся. Однако через некоторое время вернулся в магазин и снова попытался совершить хищение.

21-летний подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть отдела полиции.  По факту грабежа, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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