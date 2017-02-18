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К году исправительных работ приговорили молодого островича, который снял с чужой карты 40 тысяч рублей

20.02.2017 09:33 ПЛН, Псков

Приговором Островского городского суда 19 летний местный житель признан  виновным  в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона,  в ходе судебного следствия установлено, что в июне 2016 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения похитил лежащую на столе банковскую карту потерпевшего.

Затем в одном из банкоматов преступник обналичил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему значительный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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