К году исправительных работ приговорили молодого островича, который снял с чужой карты 40 тысяч рублей

Приговором Островского городского суда 19 летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе судебного следствия установлено, что в июне 2016 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения похитил лежащую на столе банковскую карту потерпевшего.

Затем в одном из банкоматов преступник обналичил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему значительный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.