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К году исправительных работ приговорили молодого островича, который снял с чужой карты 40 тысяч рублей
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Приговором Островского городского суда 19 летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе судебного следствия установлено, что в июне 2016 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения похитил лежащую на столе банковскую карту потерпевшего.
Затем в одном из банкоматов преступник обналичил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшему значительный ущерб.
С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года исправительных работ.
Приговор суда вступил в законную силу.
Источник: Псковская Лента Новостей