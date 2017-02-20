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В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на...43



Арестованы грабители, которые силой отняли у псковича около 29 тысяч рублей возле бара на Рижском

20.02.2017 12:23 ПЛН, Псков

В Пскове арестованы двое мужчин, подозреваемых в совершении грабежа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По версии следствия, в ночное время 15 февраля возле одного из баров на Рижском проспекте в Пскове двое неизвестных с применением насилия открыто похитили около 29 тысяч рублей у гражданина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову  провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и задержали  подозреваемых. Ими оказались двое безработных, судимых лиц, 1979 и 1982 годов рождения. Похищенное изъято. В настоящее  время  фигуранты арестованы. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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