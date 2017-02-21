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В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на...44



В Пскове продолжаются поиски женщины, которая пропала в начале года

21.02.2017 17:42 ПЛН, Псков

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Валентина Анатольевна Леонова 1957 года рождения, уроженка Палкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 1 января 2017 года ее местонахождение не установлено.
 
 
Приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 сантиметров, волосы рыжие, прямые с сединой, глаза зеленовато-желтые.
 
На момент исчезновения была одета: дубленка коричневая, черные брюки, резиновые сапоги леопардовой раскраски.
 
Особые приметы: шрам на руке между большим и указательным пальцами.
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. Леоновой, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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