В Пскове продолжаются поиски женщины, которая пропала в начале года

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Валентина Анатольевна Леонова 1957 года рождения, уроженка Палкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 1 января 2017 года ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 сантиметров, волосы рыжие, прямые с сединой, глаза зеленовато-желтые.

На момент исчезновения была одета: дубленка коричневая, черные брюки, резиновые сапоги леопардовой раскраски.

Особые приметы: шрам на руке между большим и указательным пальцами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. Леоновой, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей