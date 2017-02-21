За год Военным следственным отделом СК РФ по Псковскому гарнизону возбуждено 48 уголовных дел

В течение 2016 года Военным следственным отделом СК РФ по Псковскому гарнизону возбуждено 48 уголовных дел. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель ведомства Виталий Миронов. По его словам, в суд за прошлый год с обвинительными заключениями было направлено 52 уголовных дела.

«Статистика из года в год примерно остается на том же уровне», - отметил он.

Основная категория дел - это преступления против военной службы - 46% от общего количества совершенных преступлений. 11,5% - преступления против собственности, около 10% - против безопасности дорожного движения, 11% - против здоровья населения и общественной нравственности.

Источник: Псковская Лента Новостей