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В Пскове осужден офицер, который самовольно покинул часть и 9 месяцев работал в Минске барменом

21.02.2017 15:40 ПЛН, Псков

В Пскове осужден офицер, который самовольно покинул часть и 9 месяцев работал в Минске барменом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель Военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов.

Начальник ведомства рассказал, что военнослужащий покинул военную часть, расположенную на территории Пскова, еще в марте 2015 года. В ноябре 2015 года он был обнаружен сотрудниками милиции г. Минска и выдворен на территорию России.

«Долгое время не могли установить местонахождение военнослужащего. Он убыл в отпуск и не вернулся, родители не были в курсе, где он находится, контакты с друзьями и родственниками были потеряны полностью. Последняя телефонная связь была зафиксирована в районе Пустошки. Там прочесывалась местность, рассматривалась версия с несчастным случаем. Но оказалось, что он оборвал все контакты и работал в Минске барменом в кафе, снимал квартиру», - рассказал Виталий Миронов.

«Мы так и не установили причину, по которой он так поступил, для чего. Возможно, были какие-то долги, но он не признался», - отметил он.

Военный был осужден по статье дезертирство и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Псковская Лента Новостей



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