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Псковский сержант, который нечаянно убил срочника, получил условный срок

21.02.2017 15:44 ПЛН, Псков

Псковский сержант, который нечаянно убил военнослужащего по призыву, получил условный срок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель Военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов.

Гость пресс-центра пояснил, что несчастный случай произошел в одной из военных частей Пскова в день учений. Деятельность военных данного подразделения не была связана непосредственно с оружием, пользовались они им только во время учебных стрельб.

Во время обеденного перерыва контрактники сдавали оружие сержанту. Тот взял автомат одной из женщин и, не убедившись в том, что магазин не пристегнут, снял оружие с предохранителя и направил выстрел вниз на дверь. Как оказалось, за дверью находился военнослужащий по призыву, пуля попала ему в район брюшной полости. Он скончался от кровопотери.

Сержант был признан виновным в неосторожном обращении с оружием и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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