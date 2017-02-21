За год псковские военные причинили материальный вред своими преступлениями более чем на 2 млн рублей

В течение 2016 года псковские военные причинили материальный вред своими преступлениями более чем на 2 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель Военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов.

Ведомство в прошлом году расследовало кражи, мошенничества, вымогательство денежных средств, совершенные военнослужащими.

В ходе расследования следователями изъято похищенное в размере более 1,5 млн рублей. Арест на имущество был наложен на сумму в 160 тысяч рублей, остальной ущерб военные возместили в добровольном порядке.

Источник: Псковская Лента Новостей