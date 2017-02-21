16 лет колонии строгого режима получил военнослужащий из Острова, 81 раз ударивший ножом пожилую соседку

16 лет колонии строгого режима получил военнослужащий из Острова за убийство пожилой соседки. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 21 февраля сообщил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов. Следствие и суд по делу завершены в 2016 году.

Военнослужащий по призыву, местный житель находился в увольнении. Он искал деньги для того, чтобы отдать долг за приобретенный ранее телефон стоимостью около 9 – 10 тыс. рублей.

Молодой человек встретил у подъезда своего дома соседку, пожилую женщину. Она пригласила его в гости на чай. Военнослужащий решил похитить у женщины деньги. В шкафу он нашел 450 долларов, стал пересчитывать. С деньгами в руках его застала хозяйка. Она пообещала вызвать полицию. Военнослужащий напал на женщину, повалил на диван, достал из кармана складной нож и нанес 81 проникающее ранение. Женщина скончалась.

Военнослужащий похитил доллары и еще 3 тыс. рублей.

Виталий Миронов отметил профессионализм островского УМВД и следователей Островского межрайонного отдела СУ СКР. Убийцу установили по отпечаткам пальцев.

Нож убийца спрятал в одном из кабинетов в штабе воинской части. Похищенными деньгами он выплатил долг.

Суд приговорил убийцу к 16 годам колонии за убийство и разбой.

Доллары пенсионерке перевела сестра, постоянно проживающая в США.

Известно, что родители военнослужащего и жертва жили в одном подъезде.

Источник: Псковская Лента Новостей