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На 10 лет в колонию строгого режима отправится убийца из Невеля

21.02.2017 19:31 ПЛН, Псков

Невельским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 51-летнего местного жителя, который признан виновным в убийстве (ст. 105 ч. 1 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Невельского района, в ходе судебного разбирательства установлено, что невельчанин в состоянии алкогольного опьянения находился в пивном баре, где у него произошел конфликт с неустановленными молодыми людьми, среди которых находился потерпевший. В ходе конфликтной ситуации подсудимый, чтобы напугать указанных мужчин, вернулся к себе домой и взял из сейфа принадлежащее ему длинноствольное гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье. После чего на своем автомобиле он вернулся обратно, зарядил ружье двумя патронами 16 калибра, подошел к крыльцу пивного бара, где с целью убийства направил потерпевшему в грудь стволы ружья и произвел в упор один прицельный выстрел в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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