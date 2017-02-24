В Новосибирске арестовали директора дома ветеранов за хищение денег на продукты

Директор «Новосибирского дома ветеранов» арестован в рамках возбужденного уголовного дела о хищениях денежных средств в этом государственном учреждении стационарного социального обслуживания, сообщает региональный Следственный комитет.

Дело завели по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Вторую фигурантку дела - фактического руководителя ООО «Беллон» - посадили под домашний арест.

По версии следствия, директор соцучреждения и неустановленные лица создали общество с ограниченной ответственностью «Беллон», с которым в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в дом ветеранов на сумму более 8,2 миллионов рублей.

По местам проживания фигурантов дела провели обыски, в ходе которых изъяли электронные и физические носители информации, а также денежные средства. Провели обыски и в доме ветеранов, где изъяли документацию, говорится в сообщении.

Между тем 21 февраля заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок рассказала журналистам, что пожилых постояльцев дома для ветеранов в Новосибирске заставляли подписывать документы, согласно которым они бы платили заведению, в котором проживали, не только с пенсии, но и со всех разовых доходов.

Источник: Псковская Лента Новостей