В Новосибирске арестовали директора дома ветеранов за хищение денег на продукты

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Директор «Новосибирского дома ветеранов» арестован в рамках возбужденного уголовного дела о хищениях денежных средств в этом государственном учреждении стационарного социального обслуживания, сообщает региональный Следственный комитет.
Дело завели по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Вторую фигурантку дела - фактического руководителя ООО «Беллон» - посадили под домашний арест.
По версии следствия, директор соцучреждения и неустановленные лица создали общество с ограниченной ответственностью «Беллон», с которым в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в дом ветеранов на сумму более 8,2 миллионов рублей.
По местам проживания фигурантов дела провели обыски, в ходе которых изъяли электронные и физические носители информации, а также денежные средства. Провели обыски и в доме ветеранов, где изъяли документацию, говорится в сообщении.
Между тем 21 февраля заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок рассказала журналистам, что пожилых постояльцев дома для ветеранов в Новосибирске заставляли подписывать документы, согласно которым они бы платили заведению, в котором проживали, не только с пенсии, но и со всех разовых доходов.
Источник: Псковская Лента Новостей