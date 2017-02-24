Представители аэропорта Рига опровергают сообщение о дипломатическом скандале

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Международный аэропорт Рига назвал недостоверной информацию о том, что его сотрудники безопасности нарушили правила досмотра посла ОАЭ в Латвии Ханан Хальфан Обейд аль-Алили. Такое заявление сделала директор Департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня.
«Посла попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Досмотр производила женщина», - отметила госпожа Смилдзиня.
Она добавила, что сотрудники безопасности не предъявляли к послу требований снять традиционные мусульманские наряд и головной убор, а также сказала, что вся процедура досмотра полностью соответствовала требованиям Евросоюза и воздушной гавани.
Ранее пресс-секретарь МИД Латвии Раймондс Янсонс заявил журналистам, что МИД Латвии получил ноту от посольства ОАЭ в связи с попыткой сотрудников аэропорта Рига провести личный досмотр посла этого арабского государства.
Источник: Псковская Лента Новостей