Представители аэропорта Рига опровергают сообщение о дипломатическом скандале

Международный аэропорт Рига назвал недостоверной информацию о том, что его сотрудники безопасности нарушили правила досмотра посла ОАЭ в Латвии Ханан Хальфан Обейд аль-Алили. Такое заявление сделала директор Департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня.

«Посла попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Досмотр производила женщина», - отметила госпожа Смилдзиня.

Она добавила, что сотрудники безопасности не предъявляли к послу требований снять традиционные мусульманские наряд и головной убор, а также сказала, что вся процедура досмотра полностью соответствовала требованиям Евросоюза и воздушной гавани.

Ранее пресс-секретарь МИД Латвии Раймондс Янсонс заявил журналистам, что МИД Латвии получил ноту от посольства ОАЭ в связи с попыткой сотрудников аэропорта Рига провести личный досмотр посла этого арабского государства.

Источник: Псковская Лента Новостей