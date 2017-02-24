Сегодня: Пятница, 24 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ежик в тумане Все на масленицу в «Покровский»! Кинокайф Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Сплошные праздники Patron - товарная марка, которой можно доверять «Кубок Ростелекома» Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на...44



Представители аэропорта Рига опровергают сообщение о дипломатическом скандале

24.02.2017 20:35 ПЛН, Псков

Международный аэропорт Рига назвал недостоверной информацию о том, что его сотрудники безопасности нарушили правила досмотра посла ОАЭ в Латвии Ханан Хальфан Обейд аль-Алили. Такое заявление сделала директор Департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня.

«Посла попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Досмотр производила женщина», - отметила госпожа Смилдзиня.

Она добавила, что сотрудники безопасности не предъявляли к послу требований снять традиционные мусульманские наряд и головной убор, а также сказала, что вся процедура досмотра полностью соответствовала требованиям Евросоюза и воздушной гавани.

Ранее пресс-секретарь МИД Латвии Раймондс Янсонс заявил журналистам, что МИД Латвии получил ноту от посольства ОАЭ в связи с попыткой сотрудников аэропорта Рига провести личный досмотр посла этого арабского государства.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь