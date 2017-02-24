Сегодня: Суббота, 25 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Ежик в тумане Patron - товарная марка, которой можно доверять Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО

В Пскове на Рижском проспекте на несколько минут остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, это произошло около 14.05 на...44



СК сообщил о смерти ребенка в бэби-боксе от истощения

25.02.2017 19:38 ПЛН, Псков

В Краснодаре умер новорожденный, которого обнаружили в бэби-боксе с признаками истощения. Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает «Интерфакс».

В связи с произошедшим следователи проводят доследственную проверку. Ребенок был подброшен в бэби-бокс одной из краснодарских больниц во вторник, 21 февраля.

«Врачи медицинского учреждения несколько часов боролись за жизнь ребенка, однако спасти девочку не удалось», — сообщили в СКР. Там добавили, что назначили проведение судебно-медицинской экспертизы и опросили медицинский персонал.

Вычислить, кто именно оставил ребенка в бэби-боксе, невозможно — вокруг не установлены камеры видеонаблюдения, чтобы предоставить женщинам право анонимно отказаться от ребенка.

Осенью 2016 года сенатор Елена Мизулина предложила запретить в России бэби-боксы, мотивируя это тем, что государство не должно поощрять отказ от детей. «Невозможно точно установить число детей, оставленных в бэби-боксах и установить, какова их дальнейшая судьба. В-третьих, навсегда нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение», — отмечала Мизулина. В конце октября Фонд «Общественное мнение» провел опрос, результаты которого показали, что большинство участников опроса выступают против запрета в России бэби-боксов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь