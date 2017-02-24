В Пыталово пропал подросток

В городе Пыталово пропал подросток. Как сообщается в группе «Подслушано г.Пыталово» в соцсети ВКонтакте, Ростислав, которому на вид лет 16-17, с 21 февраля не вернулся домой из местного колледжа.

Был одет в черную с серыми точками куртку, с капюшоном, с коричневой опушкой, серо-черную шапку, темно-синие брюки, синие кроссовки.

Всех, кто видел или знает его местонахождение, просят позвонить по телефону 9113892756 или в полицию города Пыталово.

Источник: Псковская Лента Новостей