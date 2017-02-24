В Пыталово пропал подросток

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
В городе Пыталово пропал подросток. Как сообщается в группе «Подслушано г.Пыталово» в соцсети ВКонтакте, Ростислав, которому на вид лет 16-17, с 21 февраля не вернулся домой из местного колледжа.
Был одет в черную с серыми точками куртку, с капюшоном, с коричневой опушкой, серо-черную шапку, темно-синие брюки, синие кроссовки.
Всех, кто видел или знает его местонахождение, просят позвонить по телефону 9113892756 или в полицию города Пыталово.
Источник: Псковская Лента Новостей