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В Пыталово пропал подросток

25.02.2017 20:29 ПЛН, Псков

В городе Пыталово пропал подросток. Как сообщается в группе «Подслушано г.Пыталово» в соцсети ВКонтакте, Ростислав, которому на вид лет 16-17, с 21 февраля не вернулся домой из местного колледжа.

Был одет в черную с серыми точками куртку, с капюшоном, с коричневой опушкой, серо-черную шапку, темно-синие брюки, синие кроссовки.

Всех, кто видел или знает его местонахождение, просят позвонить по телефону 9113892756 или в полицию города Пыталово.

Источник: Псковская Лента Новостей



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