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При пожаре в псковской квартире ребенок отравился угарным газом

27.02.2017 09:14 ПЛН, Псков

Пожар произошел 25 февраля в 10.37 в многоквартирном доме №26 по ул. Шестака в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 3-комнатной квартире выгорела комната по всей площади, закопчены кухня, коридор и лестничная площадка.

В результате пожара пострадал сын хозяина квартиры - ребенок 2004 года рождения. Он госпитализирован в детскую областную больницу с отравлением угарным газом. Из дома эвакуировано 10 человек.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в розетке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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