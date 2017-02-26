При пожаре в псковской квартире ребенок отравился угарным газом

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Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Пожар произошел 25 февраля в 10.37 в многоквартирном доме №26 по ул. Шестака в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 3-комнатной квартире выгорела комната по всей площади, закопчены кухня, коридор и лестничная площадка.
В результате пожара пострадал сын хозяина квартиры - ребенок 2004 года рождения. Он госпитализирован в детскую областную больницу с отравлением угарным газом. Из дома эвакуировано 10 человек.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в розетке.
Источник: Псковская Лента Новостей