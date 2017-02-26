Три года проведет в колонии гдович, ударивший женщину кухонным ножом

Здоровье
Политика
Недвижимость
Общество
Спорт
Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, кухонным ножом нанес один удар потерпевшей в область задней поверхности грудной клетки, чем причинил ей тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.
С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
Источник: Псковская Лента Новостей