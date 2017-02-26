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Три года проведет в колонии гдович, ударивший женщину кухонным ножом

27.02.2017 09:14 ПЛН, Псков

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, кухонным ножом нанес один удар потерпевшей в область задней поверхности грудной клетки, чем причинил ей тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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