В квартире на ул. Труда в Пскове сгорел холодильник

26 февраля в 5.34 в Пскове на ул. Труда, 39 произошел пожар в двухкомнатной квартире. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел холодильник, огнем повреждена стена в коридоре. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

27 февраля в 4.45 в Кунье на ул. Дзержинского в строении по производству топливных брикетов огнем повреждена кровля на площади 50 кв. метров. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.

Источник: Псковская Лента Новостей