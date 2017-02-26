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Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
26 февраля в 5.34 в Пскове на ул. Труда, 39 произошел пожар в двухкомнатной квартире. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел холодильник, огнем повреждена стена в коридоре. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.
27 февраля в 4.45 в Кунье на ул. Дзержинского в строении по производству топливных брикетов огнем повреждена кровля на площади 50 кв. метров. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.
Источник: Псковская Лента Новостей