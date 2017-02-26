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В Пскове продолжают искать Сергея Зарайского без большого пальца на правой руке

27.02.2017 09:35 ПЛН, Псков

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Сергей Михайлович Зарайский 1954 года рождения, уроженец областного центра. Зарегистрирован в Пскове в доме по улице Звездной.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Сергей Зарайский 22 декабря 2016 года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
 
Приметы: на вид 60-65 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие, темные с сединой, носит бороду.
 
Особые приметы: отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.
 
На момент исчезновения был одет: пальто желтого цвета, черная вязаная шапка.
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении С. Зарайского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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