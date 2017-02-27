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Мобильный телефон и дрель украдены в Великих Луках

27.02.2017 12:03 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в хищении имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22 февраля в Великих Луках из административного здания по Водопроводному переулку у гражданки свободным доступом был похищен мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1966 года рождения. Похищенное изъято.

А на улице Сибирцева в Великих Луках из передвижного модуля на шасси автомобиля ГАЗ-66 через незапертую дверь была совершена кража дрели-шуруповерта. Полицией также установлен подозреваемый – 27-летний безработный великолучанин. Похищенное им изъято.

По данным фактам стражами порядка проводятся проверки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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