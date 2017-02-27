Питбуль насмерть загрыз младенца, лежавшего в коляске

В Якутске проводится проверка по факту гибели двухмесячного ребенка после укуса собаки бойцовской породы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы следственного управления Следственного комитета по республике.

Днем 17 февраля питбультерьер напал на младенца, лежавшего в детской коляске на улице. Животное укусило ребенка за голову. От полученной травмы новорожденный скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичный случай произошел 19 февраля в Махачкале: девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих собак. Тело ребенка обнаружили родители на обочине дороги. После произошедшего жители республики устроили массовый отстрел бродячих собак.

В начале февраля в деревне Пальмино Свердловской области было обнаружено тело семилетней девочки. По предварительной версии, смерть наступила в результате нападения собак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Хозяев животных задержали, под контролем следователей они сами умертвили своих собак.

Источник: Псковская Лента Новостей